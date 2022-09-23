Песков назвал востребованным переговорный процесс с Киевом для достижения целей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.

РИА Новости

«Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей», — цитирует его РИА Новости. Песков добавил, что в Кремле не усматривают никаких предпосылок для переговорного процесса с Киевом. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой.