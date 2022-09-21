Лавров: США и Британия запретили Киеву переговоры с Москвой, испугавшись договорённостей

Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Newsweek.

Лавров подчеркнул, что американской стороне не выгодно установление мира на Украине.

«Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договорённостей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией», — отметил глава российского МИД.

С того времени, по словам Лаврова, Киев больше не идёт в сторону переговорного процесса.

Ранее в Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.