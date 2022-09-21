Лавров: США и Британия запретили Киеву переговоры с Москвой, испугавшись договорённостей
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Лавров подчеркнул, что американской стороне не выгодно установление мира на Украине.
«Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договорённостей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией», — отметил глава российского МИД.
С того времени, по словам Лаврова, Киев больше не идёт в сторону переговорного процесса.
Ранее в Кремле заявили, что предметом переговоров России и Украины может быть то, как будут выполняться условия Москвы.