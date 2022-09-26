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Глава МИД Турции: Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом на новых условиях

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.
Глава МИД Турции: Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом на новых условиях
  • РИА Новости

Как сообщило РИА Новости, соответствующее заявление Чавушоглу сделал на пресс-конференции в ходе визита в Японию.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал он.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что об этом Путин сказал во время переговоров с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.

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