Глава МИД Турции: Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом на новых условиях

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.

Как сообщило РИА Новости, соответствующее заявление Чавушоглу сделал на пресс-конференции в ходе визита в Японию.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал он.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что об этом Путин сказал во время переговоров с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.