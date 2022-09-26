Глава МИД Турции: Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом на новых условиях
- РИА Новости
Как сообщило РИА Новости, соответствующее заявление Чавушоглу сделал на пресс-конференции в ходе визита в Японию.
«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал он.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что об этом Путин сказал во время переговоров с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.