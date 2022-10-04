В Энергодаре Запорожской области с 4 октября вводится комендантский час

В городе Энергодаре Запорожской области с 4 октября вводится комендантский час. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

«С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 06:00», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в указанное время запрещается перемещение по Энергодару. Также на время комендантского часа запретили работу круглосуточных торговых точек.

Дежурные смены работников атомной и тепловой электростанций в случае передвижения по городу в указанное время должны будут иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что число артобстрелов Энергодара (Запорожская область) со стороны украинских военных резко увеличилось после проведения референдумов.