Мирошник: вся территория ЛНР контролируется союзными войсками
- РИА Новости
Он заявил о напряжённой ситуации на направлении Кременная — Лисичанск.
«Но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками», — сказал Мирошник.
По его словам, российские подразделения держатся твёрдо и не позволяют растащить концентрируемые резервы для основного удара по противнику.
Ранее Мирошник заявил, что демилитаризация Украины и полное освобождение новых российских регионов — это обязательное условие для установления мира в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.