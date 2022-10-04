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Мирошник: вся территория ЛНР контролируется союзными войсками

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Представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что союзные войска контролируют всю территорию ЛНР. Об этом сообщил ТАСС.
Мирошник: вся территория ЛНР контролируется союзными войсками
  • РИА Новости

Он заявил о напряжённой ситуации на направлении Кременная — Лисичанск.

«Но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками», — сказал Мирошник.

По его словам, российские подразделения держатся твёрдо и не позволяют растащить концентрируемые резервы для основного удара по противнику.

Ранее Мирошник заявил, что демилитаризация Украины и полное освобождение новых российских регионов — это обязательное условие для установления мира в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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