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Посол ЛНР назвал полное освобождение новых регионов России условием мира в Донбассе

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Демилитаризация Украины и полное освобождение новых российских регионов — это обязательное условие для установления мира в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить — нужно победить. Сейчас наступил период, когда Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара, освобождения и защиты уже своих территорий. И военные действия сейчас только активизируются», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, в ближайшее время необходимо провести полномасштабную военную кампанию для нанесения большого удара по киевскому режиму. После этого можно будет сконцентрировать усилия и полноценно осваивать новые территории, которые войдут в состав России.

«Резкий перелом (на линии соприкосновения. — RT) не наступил и мгновенно не наступит (после вхождения четырёх регионов в состав России. — RT)», — подчеркнул Мирошник.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Как сообщается во внесённых в Госдуму договорах, республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области станут субъектами федерации в границах, существовавших на день их принятия в состав России.

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