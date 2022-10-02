Новые регионы войдут в Россию в границах на момент их образования

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области станут субъектами федерации в границах, существовавших на день их принятия в состав России, сообщается во внесённых в Госдуму договорах.

«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день её образования и день принятия в Российскую Федерацию», — говорится в документах.

То же самое прописано в документах по ДНР, ЛНР и Херсонской области.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал подписание Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.