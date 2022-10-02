Новые регионы войдут в Россию в границах на момент их образования
- РИА Новости
«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день её образования и день принятия в Российскую Федерацию», — говорится в документах.
То же самое прописано в документах по ДНР, ЛНР и Херсонской области.
30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал подписание Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.