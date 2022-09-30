Депутат Белик назвал эпохальным подписание договоров о вхождении новых территорий

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.

«Это без преувеличения эпохальное событие, оно войдёт в учебники истории. Меня не покидало ощущение, что те чувства, которые мы испытали в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, вновь объединят нас. Так и случилось», — рассказал депутат.

Он отметил, что искренне рад за глав народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Как севастопольцу, стоявшему у истоков референдума в 2014 году, мне понятны стремления жителей этих территорий. Они восемь лет шли к своей мечте — быть в России. Севастопольцы и крымчане за эти годы ни разу не усомнились в своём выборе. Не усомнятся в нём и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Потому что Россия своих не бросает, Россия защитит», — заключил Белик.

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

RT вёл прямую трансляцию.