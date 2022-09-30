Сенатор Цеков назвал честным и правильным присоединение новых регионов к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.

«На самом деле это воссоединение исконно русских территорий», — сказал сенатор.

По его мнению, это абсолютно правильное решение.

«Это абсолютно правильное и честное решение и по отношению к тем жителям, которые проголосовали на референдуме за вхождение этих республик в состав России, и по отношению к гражданам России... Поэтому всё очень правильно и справедливо», — заключил Цеков.

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

В Госдуме назвали историческим событием вхождение в состав России новых территорий.

RT вёл прямую трансляцию.