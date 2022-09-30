Сенатор Цеков назвал честным и правильным присоединение новых регионов к России
- РИА Новости
«На самом деле это воссоединение исконно русских территорий», — сказал сенатор.
По его мнению, это абсолютно правильное решение.
«Это абсолютно правильное и честное решение и по отношению к тем жителям, которые проголосовали на референдуме за вхождение этих республик в состав России, и по отношению к гражданам России... Поэтому всё очень правильно и справедливо», — заключил Цеков.
Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.
В Госдуме назвали историческим событием вхождение в состав России новых территорий.
RT вёл прямую трансляцию.