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Сенатор Цеков назвал честным и правильным присоединение новых регионов к России

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Сенатор Цеков назвал честным и правильным присоединение новых регионов к России
  • РИА Новости

«На самом деле это воссоединение исконно русских территорий», — сказал сенатор.

По его мнению, это абсолютно правильное решение.

«Это абсолютно правильное и честное решение и по отношению к тем жителям, которые проголосовали на референдуме за вхождение этих республик в состав России, и по отношению к гражданам России... Поэтому всё очень правильно и справедливо», — заключил Цеков.

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

В Госдуме назвали историческим событием вхождение в состав России новых территорий.

RT вёл прямую трансляцию.

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