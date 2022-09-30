В Госдуме назвали историческим событием вхождение в состав России новых территорий

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.

«Я участвовал в этом историческом событии, находясь в зале. Весь зал несколько раз вставал и рукоплескал. Для каждого патриота России, для каждого гражданина России это восстановление исторической справедливости и возвращение тех земель, которые были когда-то незаконно отторгнуты от нас», — рассказал депутат.

Он отметил, что «мы являемся свидетелями исторического события по восстановлению русского мира и русских земель».

«Кто-то ждал этого восемь лет, кто-то тридцать. Уже не будет однополярного мира, не будет гегемонии. Не будет раболепия перед Западом. Россия сегодня мощная и сильная, и те люди, которые пришли к нам, — настоящие патриоты России. Я этим горжусь!» — заключил Водолацкий.

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

RT вёл прямую трансляцию.