Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о вхождении новых регионов в состав России
- РИА Новости
Это следует из сообщения в базе данных Госдумы.
Отмечается, что регионы должны стать новыми субъектами федерации в России.
30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал подписание Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.