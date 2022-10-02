Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о вхождении новых регионов в состав России

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Это следует из сообщения в базе данных Госдумы.

Отмечается, что регионы должны стать новыми субъектами федерации в России.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал подписание Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.