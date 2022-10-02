Путин внёс в Госдуму проекты законов о принятии в состав России новых территорий

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

2 октября Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией действует до 1 января 2026 года.

Госдума на пленарном заседании в понедельник, 3 октября, рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.