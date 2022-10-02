Путин внёс в Госдуму проекты законов о принятии в состав России новых территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
2 октября Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией действует до 1 января 2026 года.
Госдума на пленарном заседании в понедельник, 3 октября, рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.