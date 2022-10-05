МО: ВС России уничтожили более 90 военных на Краснолиманском направлении за сутки

Вооружённые силы России уничтожили более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады и семь единиц бронетехники ВСУ на Краснолиманском направлении в ходе СВО за сутки.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики... уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в МО России сообщили, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожено более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.