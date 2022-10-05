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ВС России нанесли ракетные удары по ВСУ на Купянском направлении

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Армия России нанесла ракетные удары на Купянском направлении, там уничтожены до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники, сообщило российское Министерство обороны.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.

«Ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники», — сообщило министерство.

Третьего октября МО России заявило, что Вооружённые силы Украины потеряли более 500 человек на Купянском направлении в Харьковской области за трое суток.

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