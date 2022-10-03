Минобороны: ВСУ потеряли более 500 человек на Купянском направлении за трое суток

Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины потеряли более 500 человек на Купянском направлении в Харьковской области за трое суток.

По данным министерства, в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка российские войска нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ. В результате было уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

«Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники», — заявили в Минобороны России.

1 октября сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по временному пункту дислокации подразделения бригады ВСУ в Купянске.

В результате удара там ликвидировано более 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.