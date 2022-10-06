На Артёмовском направлении: в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР

Союзные силы освободили населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это произошло благодаря наступательным действиям на Артёмовском направлении. Тем временем на Андреево-Криворожском и Купянском направлениях удалось отбить все атаки ВСУ. Также российские войска продолжают наносить удары по местам сосредоточения и временной дислокации противника по всей линии фронта.

В результате наступательных действий на Артёмовском направлении (ДНР) союзные силы освободили населённый пункт Зайцево. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки здесь были ликвидированы более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также уничтожено три боевые машины пехоты.

«В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожены до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины, два танка и пять единиц автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление в районе населённых пунктов Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

«Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей», — заявил представитель Минобороны.

Между тем в Харьковской области в районе населённого пункта Петровское огнём артиллерии были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. По данным МО, ликвидированы 25 боевиков и два пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулемётами.

Конашенков подчеркнул, что российские подразделения пресекли попытки ВСУ прорвать оборону на Андреево-Криворожском направлении. В течение суток противник силами четырёх батальонных тактических групп неоднократно пытался прорваться в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок и Брускинское.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — сказал Конашенков.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Тем временем за минувшие сутки в результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области ликвидированы более 280 украинских военнослужащих и уничтожено девять единиц военной техники. Также высокоточными ударами разрушено три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщил Конашенков.

Также за сутки было поражено две украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град», в небе над ДНР сбито два украинских самолёта: истребитель МиГ-29 и фронтовой бомбардировщик Су-24.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотников и три снаряда РСЗО «Ольха». Также в течение дня поступали сообщения, что в районе Антоновского моста в Херсоне было сбито несколько ракет РСЗО HIMARS.

Работа Росгвардии в ЛНР и Херсонской области

В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии заявили, что за сутки на территории ЛНР при участии бойцов ведомства были ликвидированы более 20 боевиков, уничтожен танк, самоходная артиллерийская установка, а также восемь единиц специальной автомобильной техники.

«Кроме того, в ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили склад боеприпасов противника. Изъято 13 артиллерийских снарядов, 25 ручных гранат, более 640 выстрелов к гранатомётам, 26 кг взрывчатки и свыше 12 тыс. патронов», — говорится в релизе.

Также росгвардейцы совместно с представителями военно-гражданской администрации Херсонской области доставили гуманитарную помощь жителям региона.