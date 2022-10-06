Узнать больше

На Артёмовском направлении: в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Союзные силы освободили населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это произошло благодаря наступательным действиям на Артёмовском направлении. Тем временем на Андреево-Криворожском и Купянском направлениях удалось отбить все атаки ВСУ. Также российские войска продолжают наносить удары по местам сосредоточения и временной дислокации противника по всей линии фронта.
На Артёмовском направлении: в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

В результате наступательных действий на Артёмовском направлении (ДНР) союзные силы освободили населённый пункт Зайцево. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки здесь были ликвидированы более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также уничтожено три боевые машины пехоты.

«В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожены до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины, два танка и пять единиц автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

Также по теме
«Потерь у них всё больше»: в Запорожской области заявили о стягивании рекордного количества сил ВСУ к границам региона
В Запорожской области заявили, что ВСУ стянули к границам региона больше военнослужащих и техники, чем за всё время с начала...

По его словам, на Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление в районе населённых пунктов Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

«Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей», — заявил представитель Минобороны.

Между тем в Харьковской области в районе населённого пункта Петровское огнём артиллерии были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. По данным МО, ликвидированы 25 боевиков и два пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулемётами.

Конашенков подчеркнул, что российские подразделения пресекли попытки ВСУ прорвать оборону на Андреево-Криворожском направлении. В течение суток противник силами четырёх батальонных тактических групп неоднократно пытался прорваться в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок и Брускинское.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — сказал Конашенков.

  • Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Тем временем за минувшие сутки в результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области ликвидированы более 280 украинских военнослужащих и уничтожено девять единиц военной техники. Также высокоточными ударами разрушено три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщил Конашенков.

Также за сутки было поражено две украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град», в небе над ДНР сбито два украинских самолёта: истребитель МиГ-29 и фронтовой бомбардировщик Су-24.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотников и три снаряда РСЗО «Ольха». Также в течение дня поступали сообщения, что в районе Антоновского моста в Херсоне было сбито несколько ракет РСЗО HIMARS.

Работа Росгвардии в ЛНР и Херсонской области

В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии заявили, что за сутки на территории ЛНР при участии бойцов ведомства были ликвидированы более 20 боевиков, уничтожен танк, самоходная артиллерийская установка, а также восемь единиц специальной автомобильной техники.

«Кроме того, в ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили склад боеприпасов противника. Изъято 13 артиллерийских снарядов, 25 ручных гранат, более 640 выстрелов к гранатомётам, 26 кг взрывчатки и свыше 12 тыс. патронов», — говорится в релизе.

Также росгвардейцы совместно с представителями военно-гражданской администрации Херсонской области доставили гуманитарную помощь жителям региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить