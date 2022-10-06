Минобороны: ВКС уничтожили более 280 украинских военных в Николаевской и Херсонской областях

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России уничтожили ещё более 280 военных Украины в Херсонской и Николаевской областях.

Отмечается, что были нанесены ракетные и авиационные удары по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады украинских войск в районе Мураховки Николаевской области, 60-й пехотной бригады ВСУ в районах Трифоновки и Новой Каменки Херсонской области.

По данным министерства, в результате уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.

Также Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.