«Потерь у них всё больше»: в Запорожской области заявили о стягивании рекордного количества сил ВСУ к границам региона

В Запорожской области заявили, что ВСУ стянули к границам региона больше военнослужащих и техники, чем за всё время с начала специальной военной операции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что противник сохраняет наступательный потенциал и активность, несмотря на рост потерь в его рядах. Вместе с тем он рассказал, что российские военные успешно уничтожают склады боеприпасов, расположенные на подконтрольной Киеву территории за линией соприкосновения.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают на линию соприкосновения с Запорожской областью большое количество оружия и военнослужащих.

«Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО», — цитирует Рогова ТАСС.

По его словам, ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения, несмотря на рост потерь. Как отметил Рогов, потери украинских формирований быстро восполняются.

«Активность их вообще не снижалась, потерь у них всё больше», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Вместе с тем он отметил, что на линии соприкосновения активно уничтожаются военные объекты ВСУ, в частности склады боеприпасов, расположенные на подконтрольной Киеву территории.

«В последнее время активно начали уничтожаться склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения не просто вдоль ЛБС (линия боевого соприкосновения. — RT), а именно в Гуляйпольском и Ореховском районах, находящихся за райцентрами, глубже, на территории, подконтрольной режиму Зеленского», — сказал Рогов.

По его словам, ежедневно на подконтрольную Киеву территорию в рамках обстрелов военных объектов «прилетает достаточно точно».

Интеграция новых территорий

Премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что власти республики работают над созданием свободной экономической зоны, в рамках которой рассматривается обнуление ряда налогов.

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«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Хоценко, обнуление может затронуть налоги на имущество, землю, прибыль.

Он также выразил уверенность, что открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от международных санкций.

«Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России? Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно? Рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А ещё есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства», — сказал Хоценко.

Премьер ДНР также отметил, что республика за восемь лет жизни под санкциями привыкла к этим условиям.

Помимо прочего, Хоценко упомянул о переговорах с рядом российских торговых сетей относительно работы в ДНР. По его словам, руководство республики намерено развивать конкуренцию и желает видеть на рынке крупные сети.

«С рядом крупных сетей ведём переговоры. Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда свершится, мы сразу объявим, да и люди увидят крупные российские сети», — полагает премьер ДНР.

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Между тем в ЛНР заявили, что следующим шагом интеграции станет освобождение территорий, вошедших в состав России. Такую точку зрения высказал представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм», — цитирует Мирошника РИА Новости.

По его словам, этот процесс должен проходить «без перекосов и разницы в подходах», а также с использованием опыта бойцов республик Донбасса.

Посол в Вашингтоне — о защите новых территорий

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет защищать новые территории как неотъемлемую часть страны.

«Твёрдо убеждён, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», — сказал Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, текущий кризис приобретает другое содержание, поскольку теперь речь идёт об ударах по российской территории с применением американского оружия.

Днём ранее Антонов заявил, что Вашингтон, поставляя оружие Украине, лишь затягивает конфликт и увеличивает риск прямого военного столкновения между Россией и странами Запада.