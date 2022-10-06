Хоценко рассказал о переговорах с крупными торговыми сетями о работе в ДНР

Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что ведутся переговоры с рядом крупных торговых сетей о работе на территории республики.

«Мы хотим конкуренцию развивать. Хотели бы, чтобы к нам заходили крупные сети. С рядом крупных сетей ведём переговоры», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Хоценко сообщил, что власти республики работают над созданием свободной экономической зоны.

Федеральная налоговая служба России заявила об открытии своих отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.