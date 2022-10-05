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ФНС России сообщила об открытии отделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

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Федеральная налоговая служба России заявила об открытии своих отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.
ФНС России сообщила об открытии отделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
  • РИА Новости

«Федеральная налоговая служба открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении на сайте ФНС России.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время отделения будут выполнять функции «центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде». 

Также отмечается, что технологии ФНС позволят «обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход», а компании, которые уже работают, будут автоматически включены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

2 сентября делегация ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с Донецкой и Луганской народными республиками.

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