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ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве с правительствами ДНР и ЛНР

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Делегация Федеральной налоговой службы России подписала соглашения о сотрудничестве и обмене налоговой информацией с Донецкой и Луганской народными республиками.
ФНС России подписала соглашения о сотрудничестве с правительствами ДНР и ЛНР
  • РИА Новости
  • © Владимир Новиков

«Делегация ФНС России по главе с заместителем руководителя службы Константином Чекмышевым посетила Донецк и Луганск, где состоялись встречи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым», — сообщила пресс-служба российского ведомства.

Как отметил Чекмышев, стороны устраняют пробелы в регулировании работы бизнеса при взаимодействии России и республик Донбасса.

«Основная цель — создание понятной и прозрачной системы для работы предпринимателей. Наиболее важным для этого является открытый обмен налоговыми данными. Интеграции налоговых систем и систем регистрации и учёта бизнеса очень важны на пути формирования единого экономического пространства», — сказал он.

В июне министерства юстиции России и Луганской Народной Республики подписали соглашение и программу сотрудничества на 2022—2023 годы.

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