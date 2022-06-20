Министерства юстиции России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
20 июня 2022

Министерства юстиции России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

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Министерства юстиции России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

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Министерства юстиции России и Луганской Народной Республики подписали соглашение и программу сотрудничества на 2022—2023 годы. В рамках взаимодействия ведомства двух стран планируют провести 20 мероприятий по обмену профессиональным опытом.

Документ подписали министр юстиции России Константин Чуйченко и министр юстиции ЛНР Заур Исмаилов.

Программа сотрудничества подразумевает мероприятия по обмену опытом, в том числе стажировку специалистов из Луганска в центральном аппарате и территориальных органах Минюста России, его подведомственных службах и учреждениях.

Во время встречи министры обсудили также взаимодействие в области судебно-экспертной деятельности, вопросы цифровизации и использования искусственного интеллекта, а также совершенствование системы предоставления бесплатной юридической помощи.