В ДНР сообщили о работе над созданием свободной экономической зоны

Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что власти республики работают над созданием свободной экономической зоны.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе», — приводит РИА Новости слова Хоценко.

Он уточнил, что речь идёт об обнулении ряда налогов — на имущество, на землю и прибыль.

Ранее премьер ДНР сообщил о планах преобразовать территорию металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, в индустриальный парк до 2035 года.