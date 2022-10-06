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В ДНР сообщили о работе над созданием свободной экономической зоны

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Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что власти республики работают над созданием свободной экономической зоны.
В ДНР сообщили о работе над созданием свободной экономической зоны
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе», — приводит РИА Новости слова Хоценко.

Он уточнил, что речь идёт об обнулении ряда налогов — на имущество, на землю и прибыль.

Ранее премьер ДНР сообщил о планах преобразовать территорию металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, в индустриальный парк до 2035 года.

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