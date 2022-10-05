В ДНР сообщили, что территорию «Азовстали» в Мариуполе преобразуют в парк до 2035 года
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
«В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк», — рассказал собеседник агентства.
Хоценко уточнил, что площади и объекты не будут выводиться из промышленной зоны, там продолжится работа людей с профильными специальностями.
В данный момент, отметил премьер, идут работы по разминированию и обследованию территории комбината.
В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.