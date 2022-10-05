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В ДНР сообщили, что территорию «Азовстали» в Мариуполе преобразуют в парк до 2035 года

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Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о планах преобразовать территорию металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, в индустриальный парк до 2035 года.
В ДНР сообщили, что территорию «Азовстали» в Мариуполе преобразуют в парк до 2035 года
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк», — рассказал собеседник агентства.

Хоценко уточнил, что площади и объекты не будут выводиться из промышленной зоны, там продолжится работа людей с профильными специальностями.

В данный момент, отметил премьер, идут работы по разминированию и обследованию территории комбината.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.

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