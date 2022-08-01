Хуснуллин: на территории «Азовстали» планируется построить технопарк

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.

В интервью РБК он рассказал, что на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, а в новом технопарке создадут рабочие месте.

«Мы не видим восстановление в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее Хуснуллин также заявил, что первые жилые дома в Мариуполе будут сданы уже в сентябре.