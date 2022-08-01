военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хуснуллин: на территории «Азовстали» планируется построить технопарк

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.
Хуснуллин: на территории «Азовстали» планируется построить технопарк
  • РИА Новости

В интервью РБК он рассказал, что на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, а в новом технопарке создадут рабочие месте.

«Мы не видим восстановление в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», —  цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее Хуснуллин также заявил, что первые жилые дома в Мариуполе будут сданы уже в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить