В ДНР анонсировали отмену таможенного контроля на границе с Россией

Таможенный контроль на границе России и Донецкой Народной Республики будет отменён после подписания российским президентом Владимиром Путиным закона о принятии ДНР в состав страны.

«Государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом Российской Федерации соответствующего закона», — приводит ТАСС сообщение Министерства доходов и сборов ДНР.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с этой нормой с 00:00 дня после подписания указанного закона через административную границу не будут осуществляться таможенный контроль и таможенные операции.

3 октября Государственная дума одобрила федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

4 октября Совфед одобрил законы о принятии новых регионов в состав России.