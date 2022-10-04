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В ДНР анонсировали отмену таможенного контроля на границе с Россией

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Таможенный контроль на границе России и Донецкой Народной Республики будет отменён после подписания российским президентом Владимиром Путиным закона о принятии ДНР в состав страны.
В ДНР анонсировали отмену таможенного контроля на границе с Россией
  • РИА Новости

«Государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом Российской Федерации соответствующего закона», — приводит ТАСС сообщение Министерства доходов и сборов ДНР.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с этой нормой с 00:00 дня после подписания указанного закона через административную границу не будут осуществляться таможенный контроль и таможенные операции.

3 октября Государственная дума одобрила федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

4 октября Совфед одобрил законы о принятии новых регионов в состав России.

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