Украинские военные стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и военнослужащих, чем за всё время специальной военной операции.

Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Количество вооружений и личного состава (ВСУ. — RT), которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.

5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооружённые силы Украины нанесли около 40 ударов за сутки по Энергодару и окрестностям.

Он также отмечал, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

Рогов ранее заявил, что Киев может устроить провокацию на Днепровской ГЭС.