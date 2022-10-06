Рогов: ВСУ стянули рекордное количество оружия и военных в Запорожскую область
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Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Количество вооружений и личного состава (ВСУ. — RT), которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО», — цитирует его ТАСС.
Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.
5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооружённые силы Украины нанесли около 40 ударов за сутки по Энергодару и окрестностям.
Он также отмечал, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.
Рогов ранее заявил, что Киев может устроить провокацию на Днепровской ГЭС.