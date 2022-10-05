Рогов сообщил о возможной подготовке Киева провокации на Днепровской ГЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может устроить провокацию на Днепровской ГЭС.

Он отметил, что в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье наблюдается «крайне нездоровая активность».

«Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенности за судьбу родного края... Находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всём Россию», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что киевские власти осознают, что «Запорожье и де-факто, и де-юре — уже Россия» и освобождение оставшейся части региона — лишь вопрос времени.

Рогов добавил, что западные кураторы силовых структур властей Киева уже запросили результаты учений 2018 года. На них моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.

25 сентября Рогов сообщил об учениях ВСУ по форсированию Днепра.