военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов сообщил о возможной подготовке Киева провокации на Днепровской ГЭС

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может устроить провокацию на Днепровской ГЭС.
Рогов сообщил о возможной подготовке Киева провокации на Днепровской ГЭС
  • РИА Новости

Он отметил, что в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье наблюдается «крайне нездоровая активность».

«Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенности за судьбу родного края... Находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всём Россию», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что киевские власти осознают, что «Запорожье и де-факто, и де-юре — уже Россия» и освобождение оставшейся части региона — лишь вопрос времени.

Рогов добавил, что западные кураторы силовых структур властей Киева уже запросили результаты учений 2018 года. На них моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.

25 сентября Рогов сообщил об учениях ВСУ по форсированию Днепра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить