Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области

В Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Огнём российской артиллерии в районе населённого пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были ликвидированы 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулемётами.

Ранее российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.