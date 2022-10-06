Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Огнём российской артиллерии в районе населённого пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что были ликвидированы 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулемётами.
Ранее российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.