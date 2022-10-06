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Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области

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В Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Огнём российской артиллерии в районе населённого пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были ликвидированы 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулемётами.

Ранее российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.

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