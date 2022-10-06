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Минобороны: истребители ВКС России сбили украинские самолёты МиГ-29 и Су-24 в ДНР

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Два украинских самолёта МиГ-29 и Су-24 сбиты истребителями ВКС России в ДНР, сообщает Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолёта воздушных сил Украины — один МиГ-29 в районе населённого пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны также сообщили об уничтожении ВКС России более 280 украинских военных в Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, в Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

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