Минобороны: истребители ВКС России сбили украинские самолёты МиГ-29 и Су-24 в ДНР

Два украинских самолёта МиГ-29 и Су-24 сбиты истребителями ВКС России в ДНР, сообщает Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолёта воздушных сил Украины — один МиГ-29 в районе населённого пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны также сообщили об уничтожении ВКС России более 280 украинских военных в Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, в Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.