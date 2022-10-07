«Противник отброшен на исходные позиции»: в МО РФ заявили об отражении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ предприняли попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, но были отброшены на исходные позиции российскими военными. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате работы ВС РФ на данном направлении за сутки ликвидированы более 300 украинских военнослужащих, уничтожено семь танков, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ.

Как отметил в ходе брифинга 7 октября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник пытался вести наступление силами до пяти батальонных тактических групп в направлении ряда населённых пунктов Херсонской и Николаевской областей.

«Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наёмников отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — сказал Конашенков.

В частности, в ходе боёв в районе населённого пункта Пятихатки Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. По данным Минобороны РФ, всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки ликвидированы более 300 украинских военнослужащих, уничтожено семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В ведомстве также рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ на Купянском направлении. Противник атаковал силами двух усиленных батальонов, но российские войска отразили нападение.

«Уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооружённых сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами», — заявили в Минобороны.

Кроме того, на Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, уничтожено две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступление противника на этом направлении пресечено.

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В свою очередь, ВКС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Северска и Славянска (ДНР), а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки (ДНР). В результате этой работы ликвидированы более 100 украинских военнослужащих, уничтожено 12 единиц военной техники.

Кроме того, высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском ремонтном заводе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 162 районах. Наряду с этим уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожья.

В районе Дзержинска (ДНР) средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено четыре беспилотника в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР. В Херсонской области сбит в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Российские военные сбили также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах Новой Каховки и Антоновского моста.

Работа Росгвардии в ЛНР

В пресс-службе Росгвардии заявили, что за сентябрь спецназ ведомства задержал в Луганской Народной Республике (ЛНР) трёх военнослужащих ВСУ и более 20 человек, причастных к деятельности националистических организаций.

Кроме того, в ходе специальных адресных и разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы нашли и изъяли около 50 комплексов противотанковых управляемых ракет, 100 гранатомётов и 5 тыс. выстрелов к ним.

В сентябре было изъято 570 единиц стрелкового оружия, более 385 тыс. патронов, 300 реактивных снарядов, 15,5 тыс. артиллерийских боеприпасов, 400 мин и 1,8 тыс. ручных гранат. Инженерно-сапёрные подразделения обезвредили десять самодельных взрывных устройств.

Кроме того, военнослужащие Росгвардии провели гуманитарную акцию в городе Стаханове (ЛНР), раздав местным жителям 200 кг продуктовых наборов и питьевую воду. Отмечается, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, продуктовые наборы были доставлены по месту проживания.