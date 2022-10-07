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Минобороны: ВС России отразили все атаки украинских военных на Купянском направлении

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Вооружённые силы России отразили все атаки двух батальонов украинских военных, которые предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении Харьковской области.
Минобороны: ВС России отразили все атаки украинских военных на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские войска силами двух усиленных батальонов предприняли неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое.

«Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», — заявил Конашенков.

Сообщается об уничтожении более 80 военнослужащих ВСУ, четырёх боевых машин пехоты, пяти танков, десяти единиц автомобильной техники и германской самоходно-артиллерийской установки с высокоточными боеприпасами.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении более 300 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении.

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