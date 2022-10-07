ВС России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что российские военные уничтожили более 30 украинских военных, когда подразделения ВСУ пытались форсировать реку Жеребец. Также при этом уничтожены две БМП, пять бронированных машин и пять пикапов.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также ВКС России поразили высокоточным оружием цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины в Хмельницкой области.