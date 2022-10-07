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ВС России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.
ВС России пресекли наступление украинских войск на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Отмечается, что российские военные уничтожили более 30 украинских военных, когда подразделения ВСУ пытались форсировать реку Жеребец. Также при этом уничтожены две БМП, пять бронированных машин и пять пикапов.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также ВКС России поразили высокоточным оружием цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины в Хмельницкой области.

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