«Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск»: Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне СВО

Обстановку в зоне специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую, заявил командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, непростая ситуация сложилась на Херсонском направлении, где ВСУ наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым домам. По словам Суровикина, киевский режим готовит массированный ракетный удар по Каховской ГЭС, что может привести к большим жертвам среди гражданского населения. Российская армия обеспечит безопасный выезд мирных жителей, подчеркнул генерал армии.

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую», — сказал Суровикин.

По его словам, противник не оставляет попыток атаковать российские войска, прежде всего на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Как подчеркнул Суровикин, непростая ситуация сложилась на Херсонском направлении, где ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым домам. В частности, были повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.

«В результате в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определённые проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создаёт прямую угрозу их жизням», — отметил Суровикин.

При этом «натовское руководство Вооружёнными силами Украины» требует от Киева наступательных операций на этом направлении, «не считаясь ни с какими жертвами» — как в ВСУ, так и среди мирных жителей.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — сказал Суровикин.

Генерал армии подчеркнул, что такие действия Украины могут привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди гражданских.

«В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — заявил Суровикин.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей ряда районов на левый берег Днепра.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации мною было принято тяжёлое, но верное решение — объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — сказал он.

По его словам, ключевая задача — сохранить человеческие жизни и позволить российским военным выполнять функции по защите региона.

«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу».

Удары по военным объектам

Как подчеркнул генерал армии, противник России — преступный режим, который толкает своих граждан на смерть.

«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки», — отметил Суровикин.

Такие подразделения, как правило, имеют низкий моральный дух, сказал Суровикин. При этом ВСУ, чтобы предотвратить бегство с передовой, задействуют заградотряды из националистов, которые расстреливают тех, кто пытается бежать с поля боя. Потери среди украинских военных составляют от 600 до 100 человек убитыми и ранеными.

Также на russian.rt.com «Цели ударов достигнуты»: Минобороны РФ заявило о поражении объектов военного управления и системы энергетики Украины

В свою очередь, Россия бережёт каждого солдата и методично «перемалывает» противника, минимизируя как свои потери, так и число жертв среди мирного населения.

Как подчеркнул Суровикин, Россия продолжает принимать меры по наращиванию боевого и численного состава, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения.

«Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск», — сказал Суровикин.

«Не исключая непростых решений»

Суровикин отметил, что дальнейшие планы будут зависеть от военно-тактической ситуации.

«В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», — сказал генерал армии.

По словам Суровикина, специальная военная операция подтвердила эффективность авиационных комплексов и средств ПВО российской армии. В частности, более 34 тыс. боевых вылетов совершили экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации. Также хорошо зарекомендовали себя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, более 8 тыс. вылетов выполнено беспилотной авиацией, ударные беспилотники уничтожили более 600 объёктов ВСУ.

«Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна. Высочайшую точность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования», — заявил Суровикин.

Также он выделил многофункциональный самолёт пятого поколения Су-57, который решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей.