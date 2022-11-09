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Суровикин: более 115 тысяч человек уже покинули правобережье Днепра в Херсонской области

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Более 115 тысяч человек уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области, заявил командующий объединённой группировкой войск России Сергей Суровикин.

По его словам, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по Херсону.

Он отметил, что администрация области приняла решение эвакуировать население с правого берега Днепра.

«В настоящее время все желающие, а это более 115 тыс. человек, покинули данный район», — сказал Суровикин в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу.

Также Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

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