Суровикин: более 115 тысяч человек уже покинули правобережье Днепра в Херсонской области

Более 115 тысяч человек уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области, заявил командующий объединённой группировкой войск России Сергей Суровикин.

По его словам, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по Херсону.

Он отметил, что администрация области приняла решение эвакуировать население с правого берега Днепра.

«В настоящее время все желающие, а это более 115 тыс. человек, покинули данный район», — сказал Суровикин в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу.

Также Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.