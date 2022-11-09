Суровикин: более 115 тысяч человек уже покинули правобережье Днепра в Херсонской области
По его словам, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по Херсону.
Он отметил, что администрация области приняла решение эвакуировать население с правого берега Днепра.
«В настоящее время все желающие, а это более 115 тыс. человек, покинули данный район», — сказал Суровикин в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу.
Также Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.