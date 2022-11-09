Суровикин: целесообразно организовать оборону на левом берегу реки Днепр

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

Он сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что данное решение непростое, однако в то же время удастся сохранить жизни российских военных и боеспособность группировки войск.

Суровикин рассказал, что в текущих условиях город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

«Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведёт неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещённых методов ведения боевых действий», — заявил генерал армии.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области.