Суровикин: целесообразно организовать оборону на левом берегу реки Днепр
Он сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что данное решение непростое, однако в то же время удастся сохранить жизни российских военных и боеспособность группировки войск.
Суровикин рассказал, что в текущих условиях город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.
«Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведёт неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещённых методов ведения боевых действий», — заявил генерал армии.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области.