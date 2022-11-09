Минобороны: ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области

ВС России пресекли попытки украинских войск атаковать на Николаево-Криворожском направлении.

«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трёх ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области», — заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что после нанесения огневого поражения подразделения противника понесли значительные потери, были рассеяны и отступили.

Также российские военные за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп украинских военных в тыловые районы обороны.