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Шойгу поручил готовить мобилизованных в тыловых районах перед отправкой на фронт

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил готовить мобилизованных в тыловых районах перед отправкой в районы боевых действий.

Об этом он сказал в ходе доклада командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина.

«Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт», — поручил Шойгу Суровикину.

Глава Минобороны добавил, что на передовую необходимо направлять только тех военных, которые имеют навыки по своим воинским специальностям.

Также министр поручил назначать в подразделения, которые укомплектованы мобилизованными военнослужащими, офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать экипировку Вооружённых сил России с учётом мнения тех, кто её использует.

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