Шойгу поручил готовить мобилизованных в тыловых районах перед отправкой на фронт
Об этом он сказал в ходе доклада командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина.
«Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт», — поручил Шойгу Суровикину.
Глава Минобороны добавил, что на передовую необходимо направлять только тех военных, которые имеют навыки по своим воинским специальностям.
Также министр поручил назначать в подразделения, которые укомплектованы мобилизованными военнослужащими, офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать экипировку Вооружённых сил России с учётом мнения тех, кто её использует.