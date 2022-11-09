Суровикин: на Херсонском направлении российские потери в 7—8 раз меньше, чем у ВСУ

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении российские потери в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.

«В данном случае наши потери в семь-восемь раз меньше, чем у противника», — доложил он министру обороны России Сергею Шойгу.

Он рассказал, что за период с августа по октябрь ВСУ в данном районе потеряли более 9,5 тыс. военных убитыми и ранеными.

Также российские войска уничтожили более 200 украинских танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов.

Суровикин также заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

По его словам, данное решение непростое, однако в то же время удастся сохранить жизни российских военных и боеспособность группировки войск.