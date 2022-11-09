Узнать больше

Суровикин: на Херсонском направлении российские потери в 7—8 раз меньше, чем у ВСУ

Короткая ссылка
Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении российские потери в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.
Суровикин: на Херсонском направлении российские потери в 7—8 раз меньше, чем у ВСУ
  • РИА Новости

«В данном случае наши потери в семь-восемь раз меньше, чем у противника», — доложил он министру обороны России Сергею Шойгу.

Он рассказал, что за период с августа по октябрь ВСУ в данном районе потеряли более 9,5 тыс. военных убитыми и ранеными.

Также российские войска уничтожили более 200 украинских танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов.

Суровикин также заявил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

По его словам, данное решение непростое, однако в то же время удастся сохранить жизни российских военных и боеспособность группировки войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить