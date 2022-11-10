«В соответствии с утверждённым планом»: МО РФ сообщило о манёвре подразделений ВС на левый берег Днепра
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Российские войска проводят манёвр на левый берег Днепра. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утверждённым планом», — заявил Конашенков.
Накануне командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим предложением, подчеркнув, что жизнь и здоровье российских военнослужащих являются приоритетом для командования.
«Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — указал глава ведомства.
На Купянском направлении российские войска, в том числе огнём артиллерии, остановили на дальних подступах к линии обороны до двух рот ВСУ, усиленных националистами и иностранными наёмниками. Атака предпринималась в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
«Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины», — уточнил Конашенков.
На Красно-Лиманском направлении была сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки ЛНР. Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также три пикапа и боевая машина пехоты.
«На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины», — добавил официальный представитель оборонного ведомства.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах Николаева и села Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах. Вдобавок подверглись уничтожению хранилище топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Николаевской области, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведённые в США.
Истребительная авиация ВКС России сбила Су-25 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. В свою очередь, средствами ПВО было сбито девять беспилотников и перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
Герои — медики
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал героями врачей, успешно прооперировавших российского военного с неразорвавшимся боеприпасом в грудной клетке.
«Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!» — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что благодарность от главы Минздрава РФ объявлена сотрудникам Валуйской центральной районной больницы Белгородской области — заведующей хирургическим отделением Надежде Бондаренко и операционной медицинской сестре Юлии Шальневой.
Ранее врачи из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ им. П.В. Мандрыка, находясь в бронежилетах, провели операцию по извлечению инородного тела, застрявшего у позвоночника — между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. В настоящее время пациент находится на реабилитации в Москве.
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