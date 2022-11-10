ВКС России сбили самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8

Авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 в Запорожской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожской области был уничтожен украинский вертолёт Ми-8.

Также за сутки был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Ранее стало известно, что в Николаевской области авиацией ВКС России был сбит украинский вертолёт Ми-8.