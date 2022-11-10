ВС России сорвали атаку двух усиленных взводов ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России сорвали попытку атаки двух усиленных взводов украинских войск (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки (ЛНР).

В результате огневого поражения ВСУ потеряли до 70 военных убитыми и ранеными, одну БМП и три пикапа, добавил Конашенков.

Накануне сообщалось, что российские войска отразили в Луганской Народной Республике атаки семи рот и батальона Вооружённых сил Украины, уничтожив порядка 160 украинских военных.