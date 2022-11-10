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ВС России сорвали атаку двух усиленных взводов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России сорвали попытку атаки двух усиленных взводов украинских войск (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
ВС России сорвали атаку двух усиленных взводов ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки (ЛНР).

В результате огневого поражения ВСУ потеряли до 70 военных убитыми и ранеными, одну БМП и три пикапа, добавил Конашенков.

Накануне сообщалось, что российские войска отразили в Луганской Народной Республике атаки семи рот и батальона Вооружённых сил Украины, уничтожив порядка 160 украинских военных.

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