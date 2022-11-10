ВС России сорвали атаку двух усиленных взводов ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки (ЛНР).
В результате огневого поражения ВСУ потеряли до 70 военных убитыми и ранеными, одну БМП и три пикапа, добавил Конашенков.
Накануне сообщалось, что российские войска отразили в Луганской Народной Республике атаки семи рот и батальона Вооружённых сил Украины, уничтожив порядка 160 украинских военных.