Российские войска отразили в ЛНР атаки семи рот и батальона ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 100 украинских военных и наёмников, танк, РСЗО «Град» и другую технику ВСУ.
При этом на Купянском направлении уничтожено более 60 военных ВСУ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина о выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине.