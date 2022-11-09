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Российские войска отразили в ЛНР атаки семи рот и батальона ВСУ

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Российские войска отразили в Луганской Народной Республике атаки семи рот и батальона Вооружённых сил Украины, уничтожив порядка 160 украинских военных.
Российские войска отразили в ЛНР атаки семи рот и батальона ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 100 украинских военных и наёмников, танк, РСЗО «Град» и другую технику ВСУ.

При этом на Купянском направлении уничтожено более 60 военных ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина о выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

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