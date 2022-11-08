Шойгу заслушал доклад Суровикина о выполнении задач спецоперации на Украине
- РИА Новости
«Шойгу заслушал доклад... Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях», — говорится в сообщении Минобороны России.
Отмечается, что Суровикин доложил о ситуации с обеспечением всеми видами довольствия граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Также Шойгу проинспектировал командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации.