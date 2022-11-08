Шойгу заслушал доклад Суровикина о выполнении задач спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина о выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

РИА Новости