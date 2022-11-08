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Шойгу заслушал доклад Суровикина о выполнении задач спецоперации на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина о выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине.
Шойгу заслушал доклад Суровикина о выполнении задач спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«Шойгу заслушал доклад... Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что Суровикин доложил о ситуации с обеспечением всеми видами довольствия граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Также Шойгу проинспектировал командный пункт объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации.

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