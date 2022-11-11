«Потерь не допущено»: Минобороны РФ завершило переброску войск на левый берег Днепра

Вооружённые силы РФ без потерь завершили переброску подразделений и техники на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны. Отмечается, что российские военнослужащие заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции. На всей территории Херсонской области возводятся различного рода укрепления и выстраивается надёжная линия обороны, подчеркнули в администрации региона. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего объединённой группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина отдал приказ организовать оборону в Херсонской области на левобережье.

В 05:00 мск 11 ноября на Херсонском направлении завершилась переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооружённых сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», — отметил Конашенков.

По его словам, ночью украинские вооружённые формирования предприняли попытку сорвать перевозку мирного населения и переброску войск. Российские средства ПВО сбили 28 реактивных снарядов, а ещё пять боеприпасов РСЗО были успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом огнём артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ были остановлены на удалении 30—40 км от района переправ через реку Днепр. На минных заграждениях подорвались более 20 украинских военных, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые машины. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнём РСЗО за сутки были уничтожены три американские буксируемые гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Накануне сообщалось, что подразделения российских войск осуществляют манёвр на левый берег Днепра в строгом соответствии с планом. Напомним, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединённой группировкой войск в районе СВО Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области на левобережье.

Позднее заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева в разговоре с РИА Новости заявила, что в Херсонской области выстроена «надёжная линия обороны». По её словам, по всему левому берегу Днепра на территории Херсонщины «возводятся различного рода укрепления».

Она также заявляла, что ночью средства ПВО сбили все украинские беспилотники и ракеты, включая HIMARS, пытавшиеся атаковать Антоновский мост и понтоны, по которым российские ВС совершали манёвр на левый берег.

Сводка Минобороны

Официальный представитель оборонного ведомства также сообщил о неудачных попытках ВСУ начать наступление в Харьковской области на Купянском направлении силами трёх ротных тактических групп ВСУ. Потери противника, который был отброшен на исходные позиции, составили более 120 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и пять автомобилей.

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До 90 солдат и наёмников убитыми и ранеными, а также одна боевая бронированная машина — такие потери у ВСУ на Красно-Лиманском направлении, где российские подразделения сорвали атаку двух мотопехотных рот, усиленных польскими наёмниками.

На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли более 65 военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины при попытке мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении села Сладкого Донецкой Народной Республики.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ вблизи Николаева, поражены девять пунктов управления ВСУ в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях, в Донецкой Народной Республике, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в Запорожской области, тогда как средства ПВО уничтожили в воздухе семь беспилотников и 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM.