Следователи СК России выяснили подробности убийств жителей Мариуполя служащими ВСУ

В Следственном комитете России установили обстоятельства ряда преступлений, совершённых служащими ВСУ против мирных жителей Мариуполя в марте и апреле 2022 года. Об этом RT сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ходе допросов обвиняемых следователи выяснили, что военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Ян Данилов расстрелял из автомата Калашникова безоружного человека, который не представлял никакой угрозы.

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Матушанский дал СК показания, из которых следует, что вместе с другими военнослужащими пытал мужчину на территории завода «Азовмаш».

Военнослужащий той же бригады Сергей Макеев увидел в Мариуполе проходящего мимо человека в гражданской одежде и убил его, выстрелив в него из автомата.

«Следствие квалифицировало указанные преступления по ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением)», — сообщили RT в СК.

Ранее СК России задержали военнослужащих ВСУ, причастных к убийству мирных жителей Мариуполя весной 2022 года.