СК России задержал служащих ВСУ, причастных к убийству мирных жителей
Уголовные дела против военнослужащих возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).
По данным следствия, весной 2022 года командир 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко избил мирного жителя, затем расстрелял его из автомата.
Разведчик-радиотелефонист этого же батальона ВСУ Анатолий Стронько, находясь на огневой позиции, открыл огонь по двум мирным жителям.
Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич вместе с другими военными открыли огонь по колонне гражданских автомобилей.
«Украинские вооружённые формирования расстреливают гражданское население, вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию», — сообщается на сайте СК.
Ранее СК России закончил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ, обвинённых в преступлениях против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.