СК России задержал служащих ВСУ, причастных к убийству мирных жителей

Следственный комитет России задержал трёх украинских военнослужащих, причастных к убийствам мирного населения в Мариуполе в марте-апреле 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Уголовные дела против военнослужащих возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

По данным следствия, весной 2022 года командир 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олег Лукьяненко избил мирного жителя, затем расстрелял его из автомата.

Разведчик-радиотелефонист этого же батальона ВСУ Анатолий Стронько, находясь на огневой позиции, открыл огонь по двум мирным жителям.

Военнослужащий ВСУ Сергей Яремкевич вместе с другими военными открыли огонь по колонне гражданских автомобилей.

«Украинские вооружённые формирования расстреливают гражданское население, вообще не представляющее для них никакой угрозы, а зачастую лишь из-за того, что люди занимают пророссийскую позицию», — сообщается на сайте СК.

Ранее СК России закончил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ, обвинённых в преступлениях против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.