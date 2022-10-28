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СК России завершил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ

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RT
Следователи российского СК закончили расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.
СК России завершил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ
  • РИА Новости

В ходе оперативного совещания в Луганске председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о результатах расследований.

104 уголовных дела из 116 были направлены в Генеральные прокуратуры ДНР и ЛНР.

На завершающей стадии находится расследование двух уголовных дел в отношении военнослужащих полка «Азов»*.

Среди обвиняемых — военнослужащий подразделения Антон Кузнецов, который в апреле 2022 года совершил убийство мирного жителя Мариуполя, потому что обнаружил у него коробок спичек российского производства, а также «в связи с его ответом о российской принадлежности города Мариуполя».

Ранее СК России вычислил боевика «Азова», который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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