СК России завершил расследование 116 уголовных дел в отношении служащих ВСУ
- РИА Новости
В ходе оперативного совещания в Луганске председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о результатах расследований.
104 уголовных дела из 116 были направлены в Генеральные прокуратуры ДНР и ЛНР.
На завершающей стадии находится расследование двух уголовных дел в отношении военнослужащих полка «Азов»*.
Среди обвиняемых — военнослужащий подразделения Антон Кузнецов, который в апреле 2022 года совершил убийство мирного жителя Мариуполя, потому что обнаружил у него коробок спичек российского производства, а также «в связи с его ответом о российской принадлежности города Мариуполя».
Ранее СК России вычислил боевика «Азова», который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.