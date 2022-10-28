СК вычислил боевика «Азова», который приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
- РИА Новости
«Установлена личность командующего группировкой войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров», — говорится на сайте СК.
По данным следствия, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей.
Ранее сообщалось, что более 400 боевиков украинского нацформирования «Азов» доставили с конца сентября в разные изоляторы России, где они дают показания о совершённых в отношении гражданского населения преступлениях.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.