СК: свыше 400 боевиков «Азова» доставили в российские СИЗО с конца сентября
- РИА Новости
«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Следственного комитета России.
Отмечается, что боевики находятся в специализированных учреждениях в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.
В СК сообщили, что в ходе работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с мирными жителями.
Таким образом, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики 9 мая 2017 года по приказу командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.
12 октября в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили штаб националистического формирования «Правый сектор»** и узел связи националистического формирования «Азов» в районе города Запорожье.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).