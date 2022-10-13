СК: свыше 400 боевиков «Азова» доставили в российские СИЗО с конца сентября

Более 400 боевиков украинского нацформирования «Азов»* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, где они дают показания о совершённых в отношении гражданского населения преступлениях.

«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что боевики находятся в специализированных учреждениях в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

В СК сообщили, что в ходе работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с мирными жителями.

Таким образом, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики 9 мая 2017 года по приказу командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.

12 октября в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили штаб националистического формирования «Правый сектор»** и узел связи националистического формирования «Азов» в районе города Запорожье.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).